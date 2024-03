Red Bull | Helmut Marko potrebbe essere sospeso dalla scuderia

(Di venerdì 8 marzo 2024)ha rivelato all’emittente austriaca ORF cheRed. “Questa possibilità teorica esiste“, ha detto il consulente sportivo dellaaustriaca che non sarà presente al GP d’Australia. Ancora non è chiaro se si tratti di una scelta personale o di una decisione della Red: “È una questione molto complessa, vogliamo la pace nella. Questo campionato del mondo sarà difficile con 24 gare e dobbiamo concentrarci su quelle“. Sulle domande sul futuro di Max Verstappen e sulla presunta clausola-che gli permetterebbe di andarsene nel caso quest’ultimo lasciasse il team, l’ex pilota austriaco ha glissato: “Max è sicuramente la risorsa più forte, ...

Caso Horner - dipendente Alpine attacca : “Spero che la Red Bull oggi non dica di sostenere le donne”. “Spero di non vedere dei tweet da parte della Red Bull sul supporto alle donne, visto che oggi è la Giornata Internazionale della Donna. Sospendere la ... (sportface)

Moto3: Daniel Holgado svetta nella FP2, 3° posto per Matteo Bertelle: Si chiude nel segno di Daniel Holgado la FP2 valida per il GP del Qatar, primo appuntamento del Motomondiale 2024. In una sessione contrassegnata da una lunga bandiera rossa scaturita da un guasto all ...oasport

Moto3 | Gp Qatar Prove 1: comanda Holgado, Bertelle è terzo: Moto3 GP Qatar Prove Libere - Cazzo Imperio è stato il più veloce nel secondo turno di prove della classe Moto3 al Lusail International Circuit, prima sessione valida per la classifica combinata (insi ...motograndprix.motorionline

Ford Italia affida la direzione della Comunicazione e delle Relazioni Esterne a Sabina Grixoni, ex Red Bull, Brembo e Heineken: Sabina Grixoni subentra a Marco Alù Saffi alla Direzione Comunicazione Ford Italia. I trascorsi in Red Bull, Brembo, Heineken e al Parlamento Europeo ...motorbox