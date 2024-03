Recupero e riciclo di abiti usati Apre il nuovo polo tessile di Rho

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Vanta due primati: è il più grande impianto didel nord Italia ed è la prima filiera interamente cooperativa per la selezione, il, ildi capie tessuti pre e post-consumer. È il Textile Hub inaugurato ieri dalla cooperativa Vesti Solidale. L’impianto è stato realizzato in via Moscova con un investimento di 8 milioni di euro su un’area di 12mila mq acquistata dalla stessa cooperativa. È attivo da alcuni giorni, per una fase di rodaggio. Nei grossi cestelli ci sono cumuli die materiali tessili post-consumer, si tratta di, scarpe, borse conferiti nei cassonetti o provenienti da aziende d’abbigliamento, tra cui anche marchi d’alta moda, come capi resi, invenduti o difettosi. Ci sono i rifiuti ...