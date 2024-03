Rc auto | aumenta il costo delle polizze | il prezzo medio sale a 389 euro

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ildella Rca gennaio è stato pari a 389, in aumento in termini nominali del +7,5% su base annua, in lieve decelerazione rispetto al +7,9% di dicembre scorso. In termini reali, l’aumento è del +6,7%. Lo comunica l'Ivass, l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. I...