Razzista | fascista Parenzo contestato alla Sapienza dai pro-Palestina

(Di venerdì 8 marzo 2024) Aggredito verbalmente tra slogan e accuse assurde, il giornalista ha sperimentato l'intolleranza dei collettivi studenteschi. "Non mi volevano far parlare, temo che la situazione degenerasse"

David Parenzo contestato all'università Sapienza di Roma: «fascista, Razzista!» Lui gira un video: «Non mi fanno parlare»: Tensione prima dell'incontro sulla parità di genere. Collettivi scatenati per la presenza di Azione universitaria (destra): «Lei copre il genocidio in Palestina». «Io sono per il dialogo» ...roma.corriere

