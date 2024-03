Ravenna al rush finale | Sto bene | siamo carichi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nelche – come ha spiegato il ds Grammatica nel post partita di domenica contro il Victor San Marino – sta facendo qualcosa di straordinario (per rapporto alle aspettative d’agosto), ma che, d’altro canto, ha perso lo smalto e la concretezza delle prime 19 gare (6 punti nelle ultime 6 gare), c’è Filippo Boccardi, che continua ad essere una certezza. Boccardi, partiamo dall’ultimo episodio contro il Victor San Marino. Cos’è successo e quali sono le sue condizioni dopo la sostituzione? "Sto, e questa è la cosa più importante. Per fortuna non è successo niente. Sono saltato sulla palla per colpire di testa; il mio avversario del Victor San Marino mi è arrivato addosso e mi ha sbilanciato. Sono atterrato male col ginocchio e ho dovuto chiedere la sostituzione. Ho già fatto tutti gli esami e gli accertamenti del caso, e fortunatamente ho ...