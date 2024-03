(Di venerdì 8 marzo 2024)Valdarno (Firenze), 8 marzo 2024 – Era già inperreati l’individuato dai carabinieri come autore di unache accadde un anno fa. Era il 22 febbraio 2023 e alladi Credito Cooperativo del Valdarno Fiorentino difecero irruzione due uomini armati di taglierino. Minacciarono il personale e fuggirono con 44mila euro in contanti. I carabinieri della Compagnia di Figline Valdarno si misero subito sulle tracce deitori. Uno dei presunti malviventi è adesso stato individuato. Dopo le indagini coordinate dalla procura di Firenze èta un’ordinanza di custodia cautelare innei confronti di un pregiudicato che si trovava però già recluso alla Casa ...

Rapina in banca in provincia di Lecce - scarcerato giuglianese acciuffato lo scorso giugno. Il Magistrato di Sorveglianza, accogliendo la richiesta dell’avvocato Poziello, ha concesso l’affidamento ai servizi sociali L'articolo Rapina in banca in ... (teleclubitalia)

Rapina in banca. Catturati anche i complici. Rapina al Crédit Agricole di Cocquio Trevisago: arrestati dai carabinieri anche i due complici del Rapina tore già in carcere, fermato in flagranza dopo il ... (ilgiorno)

Rapina in banca. Catturati anche i complici. Rapina al Crédit Agricole di Cocquio Trevisago: arrestati dai carabinieri anche i due complici del Rapina tore già in carcere, fermato in flagranza dopo il ... (ilgiorno)

Colpo in banca nel Valdarno, preso uno dei Rapinatori: L’uomo, pregiudicato, si trovava già nel carcere di Poggioreale, a Napoli; per lui l’accusa è di Rapina, in concorso, aggravata dall’aver utilizzato un’arma e travisato. La coppia, volto coperto da ...firenzetoday

Rapina in banca a Incisa: scatta l’arresto per un uomo già in carcere per altri episodi: L’episodio avvenne nel febbraio del 2023. Le indagini dei carabinieri hanno portato a un’ordinanza di custodia cautelare per un detenuto ...msn

Dalle rapine alla giustizia riparativa, la rinascita di Lorenzo: Per 20 anni in carcere, oggi esperto di mediazione penale, si racconta alla Cittadella della Carità. «Mi illudevo di essere una sorta di Robin Hood che non fa del male a nessuno» ...romasette