Ranucci | Di Pietro | Rampini e Feltri ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi il 9 marzo alle 21 25 su Nove Con Travaglio e Scanzi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nuova puntata del talk di approfondimento di“Accordi&Disaccordi“, che torna in diretta sabato 921:25 per raccontare l’attualità del nostro Paese.disono il giornalista e conduttore di “Report” (Rai3) Sigfridoe l’ex magistrato del pool di Mani Pulite, Antonio Diintervisterà anche l’editorialista del Corriere della Sera e scrittore Federico. Spazio fisso per il direttore editoriale de il Giornale Vittorio. Al centro del dibattito il racconto dell’attualità. Da una parte le elezioni in Abruzzo, di domenica 10, che rischiano di aprire una frattura nella maggioranza di governo dopo la sconfitta in ...