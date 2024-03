Ramadan 2024 quando | le date di inizio e fine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024) Bologna, 8 marzo– Si avvicina il, il periodo sacro più importante per la comunità islamica in cui i fedeli osservano un periodo di digiuno e preghiera. Si tratta del nono mese del calendario lunare musulmano: il mese, secondo la tradizione islamica, in cui furono rivelati i primi versetti del Corano al profeta Maometto più di 1.400 anni fa. Quasi due miliardi di persone (circa il 23% della popolazione mondiale) in tutto il mondo cominciano ad avvicinarsi a questo tempo sacro. LedelQuest'anno ilinizierà domenica 10 marzo per concludersi lunedì 8 aprile. Ledella ricorrenza variano infatti di anno in anno (poiché segue il ciclo lunare) e può durare 29 o 30 giorni. Un periodo molto intenso per i musulmani, che in questo mese sacro ...