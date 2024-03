Rai | UniRai | insulti via social al segretario ‘non ci faremo intimidire’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “È in atto da mesi una campagna di delegittimazione nei confronti di questo sindacato. La cosa mi dispiace molto perché chi crede nel pluralismo dovrebbe accogliere con uno spirito diverso una voce che si aggiunge a quelle già esistenti. Questo clima si sta trasferendo anche suicon attacchi alla mia persona da parte di chi non ha neanche il coraggio e la dignità di usare il suo vero nome”. E’ la denuncia delnazionale di, Francesco Palese, che tramite l’Adnkronos rende noto di aver ricevuto attacchi earrivati viaal profilo del nuovo sindacato dei giornalisti Rai, rivolti sia al sindacato che direttamente alla sua persona. Gli, visibili sui, arrivano da account non definiti da nome e ...