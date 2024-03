(Di venerdì 8 marzo 2024) (Adnkronos) – "È in atto da mesi una campagna di delegittimazione nei confronti di questo sindacato. La cosa mi dispiace molto perché chi crede nel pluralismo dovrebbe accogliere con uno spirito diverso una voce che si aggiunge a quelle già esistenti. Questo clima si sta trasferendo anche suicon attacchi alla mia persona da

I “democratici” pro-Gaza imbrattano la sede Rai di Catania : insulti a Meloni. La denuncia di Unirai. Non è la prima volta, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: Giorgia Meloni. Scritte offensive contro il premier sono apparse sul muro perimetrale della sede rai ... (secoloditalia)

**Rai : UniRai - insulti via social al segretario ‘non ci faremo intimidire’**. Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “È in atto da mesi una campagna di delegittimazione nei confronti di questo sindacato. La cosa mi dispiace molto perché chi crede ... (calcioweb.eu)

Rai, insulti via social al segretario UniRai: "Non ci faremo intimidire": (Adnkronos) - "È in atto da mesi una campagna di delegittimazione nei confronti di questo sindacato. La cosa mi dispiace molto perché chi crede nel pluralismo dovrebbe accogliere con uno spirito diver ...reggiotv

Murales di Jorit imbrattato a Ischia dopo la foto con Putin in Russia: la denuncia dello street artist: Nel 2022 a Ischia Jorit realizzò un murales raffigurante il volto di una giovane africana. L'opera dello street artist ha subito un tentativo di vandalizzazione dopo la foto insieme a Putin in Russia ...notizie.virgilio

FdI contro Report: la Rai difende le inchieste sul padre di Meloni e sulla famiglia La Russa: La Rai difende il lavoro di Report e sconfessa Giorgia (e Arianna) Meloni. La notizia viene da una risposta dei vertici di Viale Mazzini a un’interrogazione presentata da Fratelli d’Italia in commissi ...ilfattoquotidiano