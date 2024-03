Ragazza 13enne morta a causa del calcio di un cavallo | la tragedia in un maneggio di Reggio Emilia

Padova - ragazza 13enne picchiata da due coetanee (che postano il video) : l'aggressione con schiaffi - pugni e calci. Pare fossero ex compagne di classe le due 14enni che, nella giornata di oggi (25 gennaio) hanno aggredito una 13enne in strada a Padova . Il video del ... (ilmessaggero)

Arianna Giaroli, 13enne morta per il calcio di un cavallo: choc in un maneggio vicino Reggio Emilia: Non ce l'ha fatta Arianna Giaroli, la Ragazza di 13 anni colpita dal calcio di un cavallo nel pomeriggio di ieri, giovedì, in un maneggio di San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia. Si è ...ilmessaggero

