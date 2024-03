Raccolta certosina | Sechi contro Fittipaldi | cosa non torna sugli spioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 8 marzo 2024) "Avete commissionato a Striano gli accessi abusivi su alcuni personaggi a cui eravate interessati? Avete pagato?": con questa domanda, rivolta al direttore del Domani Emiliano, Lilli Gruber ha dato avvio all'ultima puntata di Otto e mezzo, il programma di politica e di attualità che va in onda tutte le sere su La7. Il caso di presunto dossieraggio ai danni di politici (soprattutto del centrodestra) e di vip, è entrato in campagna elettorale. Il clima è già effervescente per via delle elezioni in Abruzzo, ma l'inchiesta di Perugia tiene banco nelle discussioni. "Passo dalla domanda più infamante. I miei giornalisti non hanno mai pagato per le informazioni. Non c'è nessuna possibilità che io pubblichi una notizia se so che è stata pagata. Io non posso parlare del rapporto della fonte con i giornalisti. Se noi abbiamo delle inchieste sulla politica, noi ...