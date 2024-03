Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sapore di terra, di boschi, di notti illuminate dal fuoco.deiladi, appena finita. È “Lae i falò”, di(1950, Feltrinelli), torinese, uno dei più grandi scrittori italiani, morto suicida. Questo è il suo ultimo libro e il più importante. Il protagonista, Aguilla, che è poi, cerca fortuna all’estero, come fanno ancora tanti ragazzi italiani. Quando torna, nelle colline delle Langhe, in Piemonte, capisce che era partito perché “non tanto era stata l’America quanto la rabbia di non essere nessuno, la smania più che di andare, di tornare un bel giornoche tutti mi avessero dato per morto di fame. (…) Non era stato coraggio, gli dissi, ero scappato”. Rivede ...