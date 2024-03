Questo uccello è per metà maschio e per metà femmina e assolutamente sbalorditivo

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il fenomeno unico del ginandromorfismo bilaterale La Colombia, un paradiso del birdwatching, ospita una vasta varietà di specie aviarie grazie alla sua diversità di ecosistemi. Quando il biologo Hamish Spencer visitò il paese, non si aspettava di assistere a uno spettacolo così straordinario. Durante una giornata di birdwatching, Spencer si è imbattuto in un rampicante verde con un piumaggio sorprendente.del corpo dell’era coperto da piume verdi tipiche delle femmine, mentre l’altrapresentava un iridescente colore blu, segno distintivo del. Era un ginandromorfo bilaterale, una combinazione unica di entrambi i sessi. Un incontro eccezionale e raro L'articolo proviene da News Nosh.

Allerta psittacosi dall’Oms dopo 5 vittime in Ue: cos’è la malattia trasmessa dagli uccelli e cosa dicono gli esperti: L’Oms alza il livello di allerta sulla psittacosi, una malattia respiratoria trasmessa all’uomo dagli uccelli, dopo aver registrato un ... arrivato dopo le segnalazioni ricevute a febbraio di ...quifinanza

