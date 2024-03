Questo 8 marzo lo dedico a te che non ricordi più chi sono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) di Susanna Stacchini Una vita di sacrifici, rinunce e duro lavoro non ti hanno impedito di gioire ed essere orgogliosa della nostra famiglia. Ti sei presa cura di tutti indistintamente, senza mai risparmiarti. Non riuscivi a dire no. China sulla macchina da cucire, con le mani sporche dalla tinta delle tomaie e avvolta dall’odore del mastice, hai lottato per poterci dare ciò di cui avevamo bisogno. Ci hai cresciuti con amore, regalandoci oraunici e indelebili. Ricordo quando contribuivi ad inventare nuovi giochi e a rendere più belli gli altri, recuperando vecchi oggetti o costruendone di nuovi. Ricordo i pomeriggi d’inverno, quando tu, per non farmi stare sola, non esitavi ad ospitare le mie amiche a casa. Merende comprese. Ricordo tutte le volte che mi hai difesa da quel bimbo più grande che minacciava sempre di picchiarmi. Ricordo quando mi medicavi dopo ...