Questi uccelli sono simboli nazionali ma stanno diventando sempre più difficili da vedere

(Di venerdì 8 marzo 2024) Declino degliin America Latina La regione tropicale americana ospita una ricca varietà di, con il 36% delle 11.000 specie mondiali presenti a sud del confine tra Stati Uniti e Messico, superando Asia e Africa. Aquila Reale in Messico La figura dell’aquila reale è fondamentale nella cultura messicana, con leggende che la collegano alla fondazione di Tenochtitlan. Tuttavia, l’uccello è a rischio di estinzione nel paese, con solo circa 200 esemplari adulti. Quetzal Splendente in Guatemala La perdita di habitat, come foreste deforestate per agricoltura e allevamento, sta minacciando la sopravvivenza del Quetzal, uccello nazionale del Guatemala. L'articolo proviene da News Nosh.