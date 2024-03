Questi uccelli sono simboli nazionali ma ce ne sono sempre meno nei loro paesi

(Di venerdì 8 marzo 2024) La diversità deglinei tropici americani Il 36% delle specie didel mondo abita nella zona tra Stati Uniti e Messico, rappresentando una ricchezza avifaunistica unica al mondo. I varidell’America Latina scelgonoche riflettono ladiversità biologica e culturale. L’aquila reale del Messico: una storiaca in pericolo L’aquila reale, presente in diverse parti del mondo, è simbolo di grande importanza per il Messico. Tuttavia, la popolazione di aquila reale messicana è in pericolo di estinzione, con soltanto circa 200 individui adulti rimasti nel paese. La perdita di habitat e altri fattori minacciano L'articolo proviene da News Nosh.

Agcom, prima multa da 1,35 milioni di euro alla piattaforma X-Twitter: Dopo i 450mila euro comminati da Agcom a Google Ireland, è ora il turno della società Twitter International Unlimited Company, con la sua piattaforma X erede dell’uccellino di Twitter. Nel mirino dell ...ilsole24ore

Allerta psittacosi dall’Oms dopo 5 vittime in Ue: cos’è la malattia trasmessa dagli uccelli e cosa dicono gli esperti: ma la zoonosi è legata in particolare agli uccelli da compagnia e a più stretto contatto con l’uomo, come pappagalli, fringuelli, canarini e piccioni. I casi di infezione si manifestano perlopiù in ...quifinanza

Cos’è la psittacosi, la malattia degli uccelli che ha provocato 5 morti: come prevenirla e i sintomi: Un batterio che infetta principalmente gli uccelli sta colpendo particolarmente in Ue dove i casi nell'uomo sono in aumento e hanno portato anche a 5 decessi. Tanto che l'Organizzazione mondiale della ...laprovinciapavese.gelocal