“Quelle due… che strana coppia!” al teatro Masaccio

(Di venerdì 8 marzo 2024) Arezzo, 8 marzo 2024 – Si terrà sabato 16 marzo alle 20,45 lo spettacolo teatrale “due.. che!” a cura della compagnia Facce da sipario. L’iniziativa, che fa parte del ricco programma di appuntamenti del “Marzo per le donne”, è stata presentata in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’assessore alla cultura Fabio Franchi e Marco Finocchi presidente dell’associazione Facce da sipario. Lo spettacolo racconta la storia di un gruppo di amiche che, in occasione dei loro ritrovi settimanali, condividono le loro problematiche di persone e di. In particolare si parla della situazione vissuta da Fiorenza che si trova ad affrontare la propria separazione dal marito, avvenuta quasi come fulmine a ciel sereno. Pur consapevole delle difficoltà del rapporto, la sua personalità l’ha ...