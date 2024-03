Quante manager in azienda? Il dato impressionante | solo il 32% ce la fa

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di venerdì 8 marzo 2024) Donnein? Poco possibile ein via teorica. Secondo l’Osservatorio del Lavoro 2.0, l’ultima indagine sul mercato del lavoro realizzata su 400 aziende da W-Group, il gruppo multi-brand e multi-mercato di Human Resources Solution guida Federico Vione, è ancora forte il gap di genere nei ruoli apicali nelle PMI Italiane. AAAdonna cercasi Per il 42% del campione non ci sono differenze fra uomini e donne nell’ottenimento di ruoliiali, considerando anche le donne con figli. Se si vanno a contare effettivamente i casi di donnein, il numero cala ulteriormente: il 32% afferma che i casi nella propria realtà sono comunque pochi e più del 21% dichiara che non sono proprio presenti. Numeri che ...