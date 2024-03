Quando finisce il mondo?. Le domande della piccola Sol

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Intorno a Sol, 7 anni, giriamo portati da una cinepresa onnivora che contiene il nostro e il suo sguardo, nelle caotiche e dispersive ore che precedono la festa di compleanno per il papà pittore, malato. Appartamento di famiglia in Messico, zii, nipoti, amici, regali e infine una torta "accesa", ma è una vitalità ferita, una resistenza all’inevitabile... Opera seconda, pulsa nel corpocasa come corpo di Sol che sa, ma non capisce, e chiede al risponditore automatico: "il?". S.D.