Quando ci sono gli Oscar 2024? Data e ora

(Di venerdì 8 marzo 2024) Los Angeles, 8 marzo– La notte degliè alle porte: 23 categorie (senza contare i premi speciali) nelle quali si sfideranno i più grandi successi cinematografici del 2023. In gara anche il film italiano ‘Io Capitano’, di Matteo Garrone, che narra senza filtri la realtà dei migranti africani in rotta verso l’Europa. Masi terranno gli Academy Awards e a che ora bisognerà sintonizzarsi? La cerimonia – presentata da Jimmy Kimmel – si terrà nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo (secondo il fuso orario italiano), confermando un trend affermatosi dopo la pandemia, che vede la kermesse organizzata nel terzo mese dell’anno. Per gran parte del ventunesimo secolo, invece, il ‘mese degli’ è stato tradizionalmente febbraio. Come di consueto, l’evento avrà luogo nel Dolby Theatre di Los Angeles, ...