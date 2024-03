Qualifiche F1 oggi | la diretta del Gp Arabia Saudita | prove libere 3 alle 14 30 Ferrari all’assalto

(Di venerdì 8 marzo 2024) Jeddah, 8 marzo 2024 – Entra nel vivo il fine settimana del Gran premio d’, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Come nella gara inaugurale in Bahrain, dominata da Max Verstappen, anche a Jeddah la gara si corre di sabato, con un programma stravolto dal Ramadan.motori accesi14.30 con le terze18 la caccia al pole position. Il primo colpo di scena è il forfait di Carlos Sainz: il pilota delladeve operarsi di appendicite e viene sostituito da Oliver Bearman. Carlos Sainz deve operarsi: salta il Gran premio didi F1. Al suo posto Oliver BearmanF1, gli orari del Gp2024: Sky e Tv8. Programma stravolto per il Ramadan Giovedì prime due sessioni di ...

