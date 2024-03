“Può cadere in qualsiasi momento” Il terrore di Biden

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 8 marzo 2024) Gli Stati Uniti temono che Haiti possa“in” mentre crescono i dubbi sul piano di sostegno diper il Kenya I funzionari del governo degli Stati Uniti sono allarmati dal fatto che la polizia nazionale di Haiti possa iniziare a sgretolarsi nel giro di poche ore e che la missione multinazionale pianificata da tempo guidata dal Kenya per fornire rinforzi potrebbe non essere sufficiente per salvare il paese da una completa caduta sotto il controllo delle bande. La polizia haitiana sta combattendo ma ha perso ieri importanti scontri a fuoco nei pressi dell’aeroporto. L’amministrazionesi sta muovendo per accelerare il dispiegamento di una missione di sostegno alla sicurezza multinazionale, che ha in cantiere da oltre un anno e mezzo, con l’aggiunta di mille soldati keniani ...