Puglia | maltempo | allerta per temporali Protezione civile | previsioni meteo

Weekend di maltempo anche in Puglia : arrivano pioggia e freddo. Ecco le previsioni meteo. Torna il maltempo nel fine settimana: in Italia attesi nubifragi, grandinate e di un ulteriore carico di neve in montagna. In Puglia tornano pioggia e freddo. ... (quotidianodipuglia)

Maltempo in Puglia : fortissime grandinate in Salento - ecco le immagini. La preannunciata perturbazione ha colpito il centro-sud dell’Italia nelle ultime ore, portando forti temporali e grandinate in varie zone della Puglia, in ... (inmeteo)