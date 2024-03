Prove libere MotoGp Qatar 2024 oggi | la diretta da Lusail | Bagnaia contro tutti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Losail, 8 marzo– Dopo la Formula 1 scatta anche il Mondiale. Piloti in pista inper il primo appuntamento della stagione. Tanti gli spunti interessanti: dalla caccia al terzo titolo consecutivo di Peccoal debutto di Marc Marquez con la Ducati del team Gresini. Senza dimenticare Aprilia e Ktm, chiamate a confermarsi come prime avversarie della casa di Borgo Panigale. Honda e Yamaha, sulla carta, partono ancora indietro ma c’è da aspettarsi una crescita da parte dei due colossi giapponesi. Moto GPal via, alla scoperta dei piloti e dei team della nuova stagione Si preannuncia quindi un Mondialespettacolare, con il vicecampione Jorge Martin ed Enea Bastianini, compagno di team di, decisi a recitare un ...