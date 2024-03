Protagonista l’artigianato al femminile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Si apre la stagione dei DIMarket con un weekend all’insegna del conscious shopping e di momenti da dedicarsi per staccare dalle giornate frenetiche. Diverse le aree tematiche presenti, dove scoprire i nuovi brand delale per immergersi in un’oasi di relax con corner olistici e la possibilità di partecipare a workshop creativi di prodotto. L’evento sarà ospitato in Villa Casati Stampa e sostenuto dall’amministrazione, che ha siglato con l’associazione ProgettoDI un accordo di collaborazione per la realizzazione di azioni di sensibilizzazione, valorizzazione e sviluppo dell’imprenditoria. Al DIMarket saranno presenti anche alcuni artigiani locali, aderenti a Cbcomm, giovane associazione di commercianti, promotrice delle iniziative che evidenziano l’unicità di Cinisello. Tante le proposte tra i ...