Promozione e prima Fratta ed Edelweiss al secondo posto Insiste il Carpena

Risultati - marcatori e classifiche dalla Promozione alla Seconda. Il Fratta Terme frena. In Prima derby con 6 gol a Predappio. Ecco Risultati, marcatori e classifiche delle forlivesi dalla Promozione in giù. In Promozione il Fratta Terme, ora terzo, ha pareggiato in trasferta. In ... (Leggi)