Produzione più snella | Silvia Zindato al lavoro per portare efficienza | “In ufficio metà donne e metà uomini | tutti ingegneri | non percepisco differenza di genere”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Mentre l’intero sistema produttivo è impegnato nella sfida della sostenibilità è proprio all’eliminazione degli sprechi in ambito industriale che lavora, 26 anni, laurea in Management Engineering all’Università di Bergamo, fresca di assunzione alla CMS, l’azienda di Zogno che realizza macchine e sistemi per la lavorazione di materiali compositi, fibra di carbonio, alluminio, leghe leggere, plastica, vetro, pietra e metallo. Una tappa che rende ancora più valida la scelta coraggiosa fatta alcuni anni fa. “Dopo il liceo Scientifico volevo proseguire gli studi di fisica – spiega–, più a livello pratico che teorico, per cui mi sono iscritta aa fisica. Al terzo anno, però, sono passata ada gestionale, specializzandomi in particolare sui temi della sostenibilità. ...