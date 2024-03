Probabili formazioni Lazio-Udinese | ventottesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 20:45 di lunedì 11 marzo nella cornice dello stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, gli approfondimenti, le parole dei protagonisti e la moviola del match. Nel corso della settimana, invece, spazio ai focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Maurizio Sarri e Gabriele Cioffi. Quali saranno i protagonisti in campo? Tanti squalificati e tante scelte obbligate. Scopriamolo insieme.– Squalificati Marusic, Guendouzi e Pellegrini. A centrocampo Kamada spera, ma Vecino è in vantaggio. ...