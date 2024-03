Prisoners | i segni del talento cupissimo di Villeneuve

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024)Iris ore 23.30 con Hugh Jackman, Jake Gillenhaal e Maria Bello. Regia di DenisProduzione USA 2013. Durata: 2 ore e 33 minuti LA TRAMA Una bambina di sei anni scompare. Probabilmente rapita. I sospetti della polizia convergono su un tale. E' arrestato, ma poi rilasciato per mancanza di prove. Il padre della bambina decide di indagare da solo.Usando ogni mezzo, lecito e illecito. PERCHE' VEDERLO Perchè anche se non è il film più conosciuto diporta idelche qualche anno prima l'avrebbe portato ai grossi risultati di "Sicario" e "Dune 2". L'atmosfera è cupissima, l'eroe a volte è più inquietante del cattivo della situazione. Suspense che non molla per due ore e mezza.