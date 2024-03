Principio di incendio al Policlinico di Milano | nessun ferito

Scoppia un principio di incendio al pronto soccorso del Policlinico : i sanitari spengono le fiamme. Nella sera di oggi venerdì 8 marzo un principio di incendio si è sviluppato vicino al pronto soccorso del Policlinico di Milano in via San Barnaba: fumo nel ... (Leggi)

Treviglio - paura in mattinata per un principio d’incendio per le vie del centro. Treviglio. Attimi di paura nella mattinata di giovedì 18 gennaio a Treviglio, per un principio di incendio scoppiato in via Galliari. L’allarme è scattato ... (Leggi)