Prigionieri della neve sull'Himalaya. Si rifugiano in un monastero tibetano

Ucraina Russia - le notizie sulla guerra di oggi | In un video soldati russi uccidono prigionieri ucraini. L’appello della madre di Navalny a Putin : sia restituito il corpo. Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 20 febbraio, in diretta. Un prigioniero politico muore in carcere in Bielorussia. Mosca inserisce il fratello ... (Leggi)

