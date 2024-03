PREVISIONI METEO | TENDENZE PER LA SETTIMANA DAL 9 AL 14 MARZO 2024

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma - Il finesi avvicina con l'arrivo di due perturbazioni atlantiche che porteranno instabilità anche nella giornata di lunedì. SABATO 9Sabato si prospetta instabile al Centro e in parte del Sud, con una nuova perturbazione in arrivo al Nord. Le precipitazioni saranno diffuse, con possibili rovesci intensi soprattutto nella serata su Piemonte occidentale e Liguria. Neve prevista dai 700/1000 metri. Le temperature si manterranno stabili, con massime tra 10 e 14°C. DOMENICA 10Domenica si prevede un'intensa perturbazione al Centro-Nord con nevicate diffuse sulle Alpi. Le precipitazioni saranno anche accompagnate da temporali, soprattutto sulle regioni tirreniche. Le temperature saranno in calo, con massime tra 9 e 13°C. LUNEDÌ 11Lunedì si presenterà variabile al Nord, con schiarite ...

Allerta meteo gialla da stasera nel Lazio | Le previsioni. Nuova ondata di maltempo in arrivo nel Lazio . Diramato per le prossime ore un bollettino di Allerta di colore giallo. Le previsioni per il weekend a Roma e ... (ilcorrieredellacitta)

Weekend di maltempo anche in Puglia : arrivano pioggia e freddo. Ecco le previsioni meteo. Torna il maltempo nel fine settimana: in Italia attesi nubifragi, grandinate e di un ulteriore carico di neve in montagna. In Puglia tornano pioggia e freddo. ... (quotidianodipuglia)

Allerta METEO in 5 regioni per nubifragi, grandinate e intense nevicate. Zone a rischio e PREVISIONI METEO: Scatta l'allerta METEO per temporali domani, 9 marzo 2024, in cinque regioni. Come comunicato dalla protezione civile sono coinvolte nel maltempo l'Abruzzo, la Campania, il Lazio, il Molise e la ...ilmessaggero

PREVISIONI METEO avverse, salta la prima domenica della sostenibilità a Verona: «Troveremo un'altra data»: «A causa delle PREVISIONI di METEO avverso, la domenica della sostenibilità in programma per il 10 marzo a Montorio è stata rimandata». L'annuncio ufficiale è arrivato in queste ore da parte del ...veronasera

Perturbazione atlantica. Giornata con una mattinata decisamente più instabile rispetto al pomeriggio, soprattutto al Nord, in Campania, Lazio, ...