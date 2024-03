Presunto stupro di gruppo Azzi | Dai due atleti nessuna richiesta di autosospensione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) di Laura Valdesi SIENA "Non possiamo far altro che attendere gli sviluppi dell’inchiesta da parte dell’autorità giudiziaria. Altrimenti ci sostituiamo ad essa e facciamo un processo sommario, come il linciaggio indegno che è avvenuto sui social network. Indegno anche se chi è preposto a farlo riconoscesse, in futuro, eventuali responsabilità degli", ribadisce Paolo, presidente della Federazione italiana scherma ieri a Parigi per i Campionati europei paralimpici. Confermando dunque che nessun provvedimento ’sportivo’ è stato preso nei confronti delle due giovani campioni indagati per ildiin un albergo a Chianciano, nella notte fra il 4 e 5 agosto scorso, denunciato da un’atleta 17enne. Così come l’avvocato Matteo Antonio Starace, che assiste insieme ad Enrico De ...