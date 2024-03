Preside viene licenziato e perde 121 000 euro di pensione per aver preso un caffé più lungo di quello pagato | tutto per 4 euro di differenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Undi una scuola media giapponese è statoperun caffè piùrispetto a. Oltre il danno anche la beffa per l’oramai ex responsabile dell’istituto che, oltre ad esser stato sollevato dall’incarico, secondo il Board of Education, non riceverà lavalutata a circa 20 milioni di yen (121.000). La questione, raccontata i primi giorni del 2024, sta tenendo tutt’ora banco nel paese orientale e non solo, sollevando il dubbio se il provvedimento sia da considerare legittimo o meno. Ma facciamo ordine. Il ‘furto’ del dirigente, commesso 7 volte in totale, si aggirerebbe attorno ai nostri 4. Il piano apparentemente ingannevole era ...