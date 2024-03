“Preparate le taniche” | Gesesa avverte | week end senza acqua

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSarà necessario armarsi di pazienza nelend dal 15 al 17 marzo perché “tutta Benevento soffrirà”. E’ questo l’avvertimento lanciato dal management della Società, che gestisce il servizio idrico in città, nel corso di una Conferenza Stampa convocata presso la sede di contrada Pezzapiana per illustrare la situazione che si verrà a creare per l’interruzione totale del servizio idrico a partire dalle ore 16 di venerdi 15 marzo fino alle 16 di domenica 17 marzo, per effetto della chiusura dei serbatoi Gesuiti e Biferno. Domenico Russo presidente diha sottolineato: “ Esorto i cittadini ad andare cauti e non sprecaresoprattutto in quei giorni”. Le misure che saranno adottate per alleviare i disagi della cittadinanza consistono nella mobilitazione di 6 autobotti che ...