Prendiamoci Cura di Lei | screening alle donne detenute

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti– Ospedale Evangelico Betania di Ponticelli, a Napoli, e presso la sezione femminile della casa circondariale di Avellino “Antimo Graziano Bellizzi”. Sono due le iniziative messe in campo in occasione dell’8 marzo nell’ambito del progettodi Lei. Nella casa circondariale avellinese, le attività saranno dedicate alla popolazione detenuta e al corpo di Polizia Penitenziaria. Un programma di prevenzione oncologica di genere, focalizzato sull’Hpv (papilloma virus) e sull’esecuzione di prelievi cervico-vaginali. Nell’ottica di offrire supporto emotivo e praticosaranno garantite diagnosi precoci di tumori o lesioni pre-tumorali attraverso programmi dioncologico. Il progetto “di Lei” è ...

