Prende 23 multe in un mese per la Ztl | il prefetto ne annulla 22 | “Se gli fosse stata notificata la prima non avrebbe avuto le altre”

"Multe facili per prendere soldi". Limite di velocità - Gasparri svela il giochetto. Limiti di velocità a 30 chilometri orari. Gasparri svela il trucchetto dei Comuni per prendere soldi ai cittadini. Se n'è parlato nel corso della puntata di ... (iltempo)

Call center molesti, arriva la stretta: multe fino a un milione di euro: Con la riforma del Codice delle comunicazioni l’Agcom potrà irrogare per motivi di frode o abuso sanzioni da 50 mila euro fino a un milione per pratiche commerciali sleali. Autorizzazioni più semplici ...corriere

Aeroporto di Venezia. In coda per parcheggiare, trascorre 9 minuti nella zona Ztc ma il massimo è 8: scatta la multa da 81 euro: MESTRE - Chi va all’aeroporto intercontinentale Marco Polo deve stare molto attento per evitare guai. Se trova coda nelle strade interne si sbrighi ad entrare in un parcheggio di Save ...ilgazzettino

Apple Prende di mira Spotify in una lunga dichiarazione che apre gli occhi, dopo la multa dell'UE da 1,8 miliardi di euro: La Commissione Europea ha imposto una multa a Apple per un totale di 1,8 miliardi di euro per presunte 'pratiche abusive dell'App Store'. Non solo Apple ha intenzione di fare ricorso, ma ha anche punt ...notebookcheck