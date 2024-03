PREMIO AFRODITE | le foto della premiazione

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ilideato dall’ Associazione Donne nell’Audiovisivo – Women in Film Italy giunto alla sua XX^ edizione è dedicato all’universo femminile nell’ambito dello spettacolo, in particolare del cinema,fiction,cultura ecreatività artistica femminile. Quando nasce il? Ilnasce vent’anni fa da un incontro tra professioniste dello spettacolo Cristina Zucchiatti, Donatella Senatore, Cinzia TH Torrini e Patrizia Biancamano. L’intento era quello di celebrare l’eccellenza delle donne in un momento in cui nessuno aveva mai pensato di dare loro volto e voce, creare networking e parlare di parità di genere anche nell’ambito del cinema. L’affermazione Nonostante le ...