Pregiudizi inconsci | ma cambiare si può

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il suo progetto “Caramel“, acronimo di New Carbothermic approaches to recovery critical Matals from spent lithium-ions batteries, è appena risultato fra i 30 progetti selezionati su 480 proposte, primo a livello nazionale nell’ambito delle scienze ambientali. Un riconoscimento che sarà accompagnato anche da un contributo economico: riceverà un milione di euro nell’ambito dei finanziamenti del Fondo italiano per le scienze applicate. Professoressa di Fondamenti chimici delle tecnologie all’Università di Brescia, tra le Top Italian Scientists, inserita nel World’s Top 2% outstanding Scientists (classifica mondiale delle scienziate e degli scienziati con livello più elevato di produttività scientifica elaborata), Elza Bontempi il soffitto di cristallo lo ha ampiamente sfondato, con passione, talento, tenacia. "Ma ho avuto anche la fortuna di avere un capo donna – racconta la docente –. ...