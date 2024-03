Preferenziale di via Farini a Bologna | la telecamera è spenta Scoperti i cartelli | occhio alle multe

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 marzo 2024 - La corsiain viaè stata letteralmente costruita in mattinata e si è attivata nel primo pomeriggio: le strisce gisono state completate dagli operai in mattinata, i(ossia la segnaletica verticale) sono statipoco dopo le 14. Il traffico ne ha risentito, perché tra i macchinari attivi per disegnare le strisce sull’asfalto e i veicoli in coda al semaforo, i clacson che suonavano erano parecchi. Non è ancora chiaro quando sarà accesa la, forse nel giro di qualche settimana. Sta di fatto che, una voltalepossono essere elevate anche dai vigili che potrebbero appostarsi in zona Zanarini.

