Precedenti Bologna-Inter | più sconfitte che vittorie | dato da invertire

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 8 marzo 2024)si giocherà domani alle 18 e iin casa dei rossoblù sono negativi. Tanto che il computo generale in Serie A vede il segno meno. I– Quello di domani sarà ilnumero 97 in trasferta. E i dati sono negativi: 39a testa, 17 pareggi con 134 gol segnati e 130 subiti. Ma in Serie A sono più leche i successi: 35 a 33, poi 15 segni X e un saldo delle reti che vede avanti i rossoblù di una, 118 a 117. Non solo: è in corso una triste serie negativa, con i KO consecutivi per 2-1 il 27 aprile 2022 (ed è meglio non ricordare come) e per 1-0 il 26 febbraio 2023 (gol di Riccardo Orsolini). In aggiunta, pure quando si giocò in campo neutro arrivò una sconfitta: il 7 giugno 1964, a Roma, il ...