(Di venerdì 8 marzo 2024) In collaborazione con Tg.itha conquistato una posizione di eccellenza suidicome dimostrato dalle numerose certificazioni internazionali ottenute e dalla diversità che caratterizza il personale dell'azienda. Sono le parolediSilvia Maria, intervenuta ai microfoni del TGin occasionegiornata internazionaledonna. “Credo chemeriti – ha detto la- di essere riconosciuta come un'azienda che ha già conquistato una posizione di eccellenza su questi ...

Poste Italiane - sai quanto rendono 10 mila euro in buoni fruttiferi? Ecco la simulazione di rendimento. I buoni fruttiferi postali, BFP, rappresentano uno strumento di investimento di Poste Italiane . Quest’anno sono 100 anni che vengono utilizzati e scelti ... (ilcorrieredellacitta)

Quote rosa alle Poste Italiane dagli uffici fino alle consegne. È donna quasi il 70% degli operatori impiegati negli uffici postali della provincia, circa il 65% delle filiali è guidato da una donna e oltre il 36% ... (ilgiorno)

Poste Italiane, Presidente Rovere: "Siamo tra le eccellenze del paese sui temi della parità di genere": In collaborazione con TgPoste.it Poste Italiane ha conquistato una posizione di eccellenza sui temi della parità di genere come dimostrato dalle numerose certificazioni internazionali ottenute e dalla ...lanuovasardegna

Rovere, 'in Poste eccellenza su temi della parità di genere': "Poste Italiane ha conquistato una posizione di eccellenza sui temi della parità di genere come dimostrato dalle numerose certificazioni internazionali ottenute e dalla diversità che caratterizza il ...ansa

Privatizzazione Poste, Venezia (Pd): a rischio gli uffici nei piccoli comuni: E’ iniziato l’iter di approvazione alla Camera del disegno di legge che prevede la cessione ai privati delle azioni di Poste Italiane SpA, che costituisce la più grande rete di distribuzione di serviz ...livesicilia