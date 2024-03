Portogallo al voto | Costa lascia un Paese risanato senza austerity

Elezioni Portogallo - l’estrema destra e i liberali dominano nelle intenzioni di voto dei giovani. I segreti? Dialogo social e temi generazionali. Puntuale, come in tutti i Paesi e come sempre alla vigilia del voto, anche in Portogallo, in vista delle Elezioni legislative del 10 marzo, si parla dei ... (ilfattoquotidiano)