Pordenone | 9 marzo dedicato ai Joy Division e New Order

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sabato 9serata dedicata alla musica dei Joye New, con il concerto dei Permanent e il Dj set di Diana Distress Il 9, riecheggeranno nell’ex sala cinematografica le note dei brani dei Joye New, Due gruppi fondamentali, capaci di ridisegnare gli orizzonti espressivi ed essere, a tutt’oggi, fonte di ispirazione. A 45 anni dall’uscita del capolavoro Unknown Pleasures, che ha segnato l’inizio di una viaggio ancora in corso, verranno ripercorse le tappe e le tracce fondamentali della storia di questi due progetti seminali grazie al live act dei Permanent e al dj set di Dianda Distress. Quanto seminato dai JOYe dai NEWcontinua a crescere, anno dopo anno, generazione dopo generazione. Due ...