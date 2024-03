Pontedera | un pari da digerire | Il vantaggio andava gestito meglio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’inizio e il traguardo. Ovvero Cristian Cerretti, alla prima maglia da titolare (l’inizio) e Marcos Espeche, alla presenza numero 100 tra campionato, playoff e coppa (il traguardo). Sono stati loro i due calciatori delchiamati a commentare il 2-2 casalingo di mercoledì sera contro la Lucchese. Cominciamo dal capitano, che a 38 anni continua a sfornare prestazioni di sostanza: "Non ci sono segreti, faccio sempre quello che ho fatto, ossia lavorare, lavorare, avere cura della mia persona, voglia di mettermi in discussione ogni giorno e soprattutto la voglia di competere. In questo modo si può andare avanti fin a quando le gambe reggono". Poi sul derby: "E’ stata una partita a due facce. Nel primo tempo secondo me abbiamo concesso un po’ troppo campo alla Lucchese, però la partita era stata preparata così, nel cercare di non concedere tantissima profondità ai ...