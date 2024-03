Ponte di Nona – Donna arrestata per droga

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024) I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli hanno arrestato una58enne italiana, gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Continua la lotta al traffico di stupefacenti nella periferia Est della Capitale, in particolare nel quartiere didi, attentamente monitorato dai Carabinieri della Compagnia di Tivoli, con una costante presenza sul territorio e azioni mirate a dare una risposta alla domanda di sicurezza degli abitanti del posto. A seguito di una approfondita attività info-investigativa, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione all’interno dell’appartamento della, trovata in possesso di più di un kg di hashish diviso in panetti, da cui si possono ricavare migliaia di dosi, e di materiale per il taglio e confezionamento. Il ...