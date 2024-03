Polizia trova roulotte rubata trainata da una BMW | al volante dell’auto di lusso c’è un bimbo di 11 anni

(Di venerdì 8 marzo 2024) Singolare arresto quello compiuto dagli agenti delladel North Yorkshire, in Regno Unito: un ragazzino di 11nella cui auto sono statete "attrezzature tipicamente utilizzate dai sospettati per compiere furti" e una selezione di targhe clonate.

Ucraina : polizia russa trova ordigno in auto che cercava di entrare in Crimea. Mosca, 2 mar. (Adnkronos) – Un ordigno esplosivo artigianale è stato trova to sul fondo di un’ auto che stava cercando di raggiungere la Crimea . Lo hanno ... (calcioweb.eu)

Cadavere ritrovato in un fosso : polizia a caccia di un “furgone sospetto”. Un corpo senza vita ritrovato nei pressi di una strada in Danimarca, le indagini della polizia sono al momento a un vicolo cieco Quello di sabato è stato un ... (notizie)

Si trova i ladri in camera da letto, spara in aria con la pistola: Si trova i ladri in camera da letto e spara un colpo di pistola in aria per metterli in fuga. Protagonista un agente di Polizia di Cervinara che ha vissuto una notte di paura nella sua ...ilmattino

Sextortion e deepnude, i nuovi reati online contro le donne: La Polizia Postale ha registrato un +118% dei casi di romance scam (truffe romantiche) per 4,5 milioni di euro ...ilsole24ore

Omicidio Mario Cerciello Rega, al via processo bis alla Corte d'Appello di Roma: Elder denunciato Intanto Finnegan Lee Elder, uno dei due cittadini americani coinvolti nell'omicidio, nelle scorse settimane è stato denunciato dalla Polizia penitenziaria per avere utilizzato un ...tg24.sky