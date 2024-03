Polemiche sulla cena in suite tra Anita Olivieri e Alessio Falsone | ma il GF non ha colpe

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 8 marzo 2024)si è salvata dal televoto eliminatorio della puntata di venerdì 8 marzo 2024, ma non senzavisto che una cosa organizzata dalla produzione del GF ha fatto insospettire i fan. Infatti, Alfonso Signorini ha chiesto al programma di organizzare unaper la ragazza e, nonostante non si sapesse ancora il verdetto del televoto, facendo nascere critiche eda parte dei fan. Ma in realtà le cose non sembrano stare così, visto che il programma sapeva da tempo l’esito del televoto. GF: il dettaglio sufa discuteredurante la diretta del GF di giovedì 7 marzo 2024 è riuscita a rimanere nella casa, visto che la meno votata è stata ...