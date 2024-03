Polemica Jorit | la replica su Instagram | “Lungi da me elogiare Putin Ma bisogna rompere la propaganda di guerra dei buoni e cattivi”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Napoli, 8 marzo 2024 – “Le foto del bacio di Meloni con Biden o Netanyahu dovrebbero far discutere quantomeno più della mia con. E invece ladici ha fatto credere che da una parte ci siano i(Occidente) e dall'altra i(Russia, in futuro anche la Cina?)”. Lo scrive oggi in un post sul suo profilo, lo street artist napoletano pseudonimo di Ciro Cerullo che ha partecipato al forum della gioventù a Sochi e innescando una serie di polemiche per la foto e le sue frasi su. Chi è, l’artista napoletano che ha chiesto il selfie a. “Voglio dimostrare che sei umano” “da me” “La ...